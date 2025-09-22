Адже значна частина українців травмована війною. Про це вона заявила в інтерв'ю "Главкому", зазначає 24 канал.

Чи варто запроваджувати "мовні патрулі"?

Івановська зауважила, що чимало українців з різних причин не мали змоги вивчити українську мову. При цьому держава сьогодні змушена зосередити основні ресурси на фінансуванні оборонного сектору, тож не має достатніх можливостей для повноцінного забезпечення мовних програм.

У таких умовах запровадження механізмів контролю, зокрема, й мовних патрулів, може сприйматися як тиск і навіть викликати дестабілізацію,

– вважає вона.

При цьому мовний омбудсмен додала, що частина суспільства переконана, що саме такі рішучі заходи – зокрема, великі штрафи й патрулювання – могли б розв'язати всі мовні питання.

Що відомо про ідею запровадження "мовних патрулів"?