Після розголосу, українці почали цікавитись, чи можуть ідею перейняти інші міста. Мер Львова Андрій Садовий прокоментував це питання у контексті його міста у великому інтерв’ю РБК-Україна.

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Чи потрібен Львову "мовний патруль"

У Львові така ініціатива не доречна, вважає мер Андрій Садовий. Для цього в Україні вже є відповідальні владні органи.

Ой, ви знаєте, так багато ініціатив, просто, можливо, люди мають трошки більше вільного часу на такі речі. В нас нема такої проблеми. Ми, знаєте, якось стараємось проводити роз'яснювальну роботу. Є мовний омбудсмен в нашій державі, вони молодці, звертають увагу урядникам на дотримання закону. Є інші омбудсмени, стараємося з ними всіма співпрацювати,

– зазначає Садовий.

Він вважає, що у Львові немає мовної проблеми. М’якший дружній підхід у цьому питанні, на його думку, ефективніший.

Я не бачу таких необхідностей на сьогодні, тому що Львів є найбільше в світі українськомовне місто. І ще раз наголошую: наша сила в тому, щоби любов'ю переформатувати людей і робити їх союзниками,

– каже мер.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував ввести у його місті "мовні патрулі". Ці громадські активісти мають слідкувати за дотриманням мовного законодавства на вулицях. Вони не каратимуть порушників, а лише пропонуватимуть їм відвідати курси української мови.