Мовне питання є дуже важливим для суспільства. З метою пояснення історичної правди, меценатська фундація OLOS за підтримки науковців Національного заповідника "Софія Київська" та МОН України створила науково-просвітницьке відео, що містить низку історичних фактів, пов'язаних зі знищенням української мови, пише Освіта 24.

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Про що відеоролик "Мовне питання"

Відео "Мовне питання" – це 18-хвилинний ролик, побудований у вигляді хронологічної стрічки, де крок за кроком автори пояснюють, як почалася та як розвивалась культурна "спецоперація", зі знищення України.

Головна мета – аргументоване донесення до українців історичної правди про цілеспрямоване знищення мови. Відео висвітлює історичне тло України після включення до Російської імперії і до 1991 року, а саме питання перекручування історії, приниження, висміювання та знецінювання української мови – поступове зросійщення. Підлаштування українського історичного минулого під московське.

В доступній формі викладено найважливіші імперські укази та радянські закони з XVІІІ до ХХІ століття. Від перших указів Петра І до шістдесятників і заміни табличок назв на окупованих територіях та наративу "Шевченко – російський поет".

Акцентується увага на головних імперських рішеннях:

1721 рік – створення самоназви Російська імперія та присвоєння історії Київської русі;

заборона книгодрукування і вилучення церковних книг у 1731 році;

заборону викладання українською в Києво-Могилянській академії у 1763 році;

скасування українського букваря у 1769 році;

укази ХІХ ст. – закриття український безплатних шкіл у 1862 році та Валуєвський циркуляр 1863 року – який стверджував, що української мови нема, не було і бути не може.

1864 рік – Статут про початкову школу, де декларувалося навчання виключно російською мовою;

1876 рік – Емський указ про заборону української мови у книгах, виставах, виступах хору.

1888 року – указ про заборону вживання мови в офіційних установах і заборона хрещення українськими іменами.

Хор Миколи Лисенка змусили співати українську народну пісню "Дощик" французькою мовою.

У ХХ столітті заборонили те, що не встигли раніше:

1903 рік – на відкритті пам'ятника Івану Котляревському заборонили промови українською

1905 рік – клопотання українських університетів про відновлення мови "відкинули" як таке, що не на часі.

У радянський час головний наратив – українська, то мова села. Ну а в часи коренізації – адаптація українського правопису до російських слів.

І звісно криваві розправи української інтелігенції – "червоний терор", "розстріляне відродження", розправа на з'їзді кобзарів.

Телебачення посилило вплив – образ українця як селюка, недолугого невдахи з "сільською" мовою, рівнятися на якого не хочеться.

А далі – дисертації лише російською, мова діловодства лише російська, вчителі російської мови отримували більшу зарплатню.

Важливо! Впродовж ХVІІ-ХХІ сторіччя було створено більше 80 законів, що забороняють чи обмежують українську мову. Це явище отримало назву – лінгвоцид .

У Росії продовжуються дії на перекручування історичних фактів, присвоєння діячів та прагнення зробити історію спільною, створивши підґрунтя для пояснення війни.

Що є доказами самобутності української мови

Про українську мову доступно у "Мовному питанні": дивіться відео

Доказами давності й самобутності української мови є графіті Софіївського собору ХІІ ст, "Повість минулих літ", "Повчання Мономаха", "Слово о полку Ігоревім" написані староукраїнською мовою, яка геть не схожа на російську.

Стародавні графіті на стінах Софії Київської закарбували навіки свідчення того, що розмовною мовою історичного центру Руси-України була саме українська. Попри столітні намагання загарбників зробити нас німими, відняти нашу мову – вона вистояла. Вистояла, як вже тисячу років в Софії стоїть Богоматір-Оранта, Непорушна Стіна, символ української стійкості. Тому ми радо долучились до проєкту, покликаному висвітлити історію нашої мови та боротьби за неї багатьох поколінь українців,

– зазначила Неля Куковальська, очільниця заповідника "Софія Київська".

А той факт, що впродовж 300 років завжди були ті, хто боровся за мову та історію, що нею писали, співали, мислили й досліджували – і що мова збереглась і встояла є найкращим доказом самобутності.

Що радять експерти, щоб перейти на українську

Все більше тих, хто відмовляється від російської, навіть якщо це вдається складно. Тому автори відео радять: