Языковой вопрос является очень важным для общества. С целью объяснения исторической правды, меценатский фонд OLOS при поддержке ученых Национального заповедника "София Киевская" и МОН Украины создал научно-просветительское видео, содержащее ряд исторических фактов, связанных с уничтожением украинского языка, пишет Освіта 24.

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О чем видеоролик "Языковой вопрос"

Видео "Языковой вопрос" – это 18-минутный ролик, построен в виде хронологической ленты, где шаг за шагом авторы объясняют, как началась и как развивалась культурная "спецоперация", по уничтожению Украины.

Главная цель – аргументированное донесение до украинцев исторической правды о целенаправленном уничтожении языка. Видео освещает историю Украины после включения в Российскую империю и до 1991 года, а именно вопрос искажения истории, унижения, высмеивания и обесценивания украинского языка – постепенное русификации. Подстройка украинского исторического прошлого под московское.

В доступной форме изложены важнейшие имперские указы и советские законы с XVIII до XXI века. От первых указов Петра I до шестидесятников и замены табличек названий на оккупированных территориях и нарратива "Шевченко – русский поэт".

Акцентируется внимание на главных имперских решениях:

1721 год – создание самоназвания Российская империя и присвоение истории Киевской Руси;

запрет книгопечатания и изъятие церковных книг в 1731 году;

запрет преподавания на украинском языке в Киево-Могилянской академии в 1763 году;

отмена украинского букваря в 1769 году;

указы XIX в. – закрытие украинский бесплатных школ в 1862 году и Валуевский циркуляр 1863 года – который утверждал, что украинского языка нет, не было и быть не может.

1864 год – Устав о начальной школе, где декларировалось обучение исключительно на русском языке;

1876 год – Эмский указ о запрете украинского языка в книгах, спектаклях, выступлениях хора.

1888 года – указ о запрете употребления языка в официальных учреждениях и запрет крещения украинскими именами.

Хор Николая Лысенко заставили петь украинскую народную песню "Дождик" на французском языке.

В ХХ веке запретили то, что не успели раньше:

1903 год – на открытии памятника Ивану Котляревскому запретили речи на украинском языке

1905 год – ходатайство украинских университетов о восстановлении языка "отвергли" как такое, что не ко времени.

В советское время главный нарратив – украинский, это язык села. Ну а во времена коренизации – адаптация украинского правописания к русским словам.

И конечно кровавые расправы украинской интеллигенции – "красный террор", "расстрелянное возрождение", расправа на съезде кобзарей.

Телевидение усилило влияние – образ украинца как селюка, непутевого неудачника с "сельским" языком, равняться на которого не хочется.

А дальше – диссертации только на русском, язык делопроизводства только русский, учителя русского языка получали большую зарплату.

Важно! В течение XVII-ХХI века было создано более 80 законов, запрещающих или ограничивающих украинский язык. Это явление получило название – лингвоцид .

В России продолжаются действия на искажение исторических фактов, присвоение деятелей и стремление сделать историю общей, создав почву для объяснения войны.

Что является доказательствами самобытности украинского языка

Об украинском языке доступно в "Языковом вопросе": смотрите видео

Доказательствами давности и самобытности украинского языка являются граффити Софиевского собора XII в., "Повесть временных лет", "Поучение Мономаха", "Слово о полку Игореве" написаны на староукраинском языке, который совсем не похож на русский.

Древние граффити на стенах Софии Киевской запечатлели навеки свидетельство того, что разговорным языком исторического центра Руси-Украины был именно украинский. Несмотря на столетние попытки захватчиков сделать нас немыми, отнять наш язык – он выстоял. Выстояла, как уже тысячу лет в Софии стоит Богоматерь-Оранта, Нерушимая Стена, символ украинской стойкости. Поэтому мы с радостью присоединились к проекту, призванном осветить историю нашего языка и борьбы за него многих поколений украинцев,

– отметила Неля Куковальская, руководитель заповедника "София Киевская".

А тот факт, что на протяжении 300 лет всегда были те, кто боролся за язык и историю, что на нем писали, пели, мыслили и исследовали – и что язык сохранился и устоял является лучшим доказательством самобытности.

Что советуют эксперты, чтобы перейти на украинский

Все больше тех, кто отказывается от русского, даже если это удается сложно. Поэтому авторы видео советуют: