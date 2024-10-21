После огласки, украинцы начали интересоваться, могут ли идею перенять другие города. Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал этот вопрос в контексте его города в большом интервью РБК-Украина.

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Нужен ли Львову "языковой патруль"

Во Львове такая инициатива не уместна, считает мэр Андрей Садовый. Для этого в Украине уже есть ответственные властные органы.

Ой, вы знаете, так много инициатив, просто, возможно, люди имеют немножко больше свободного времени на такие вещи. У нас нет такой проблемы. Мы, знаете, как-то стараемся проводить разъяснительную работу. Есть языковой омбудсмен в нашем государстве, они молодцы, обращают внимание чиновникам на соблюдение закона. Есть другие омбудсмены, стараемся с ними всеми сотрудничать,

– отмечает Садовый.

Он считает, что во Львове нет языковой проблемы. Мягкий дружеский подход в этом вопросе, по его мнению, эффективнее.

Я не вижу таких необходимостей на сегодня, потому что Львов является крупнейшим в мире украиноязычным городом. И еще раз подчеркиваю: наша сила в том, чтобы любовью переформатировать людей и делать их союзниками,

– говорит мэр.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ввести в его городе "языковые патрули". Эти общественные активисты должны следить за соблюдением языкового законодательства на улицах. Они не будут наказывать нарушителей, а лишь предлагать им посетить курсы украинского языка.