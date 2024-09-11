Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень ранее объяснял, что в Ивано-Франковске нет языковой программы и это единственный областной центр с такой проблемой. Также в городе очень большое количество вывесок и объявлений на английском и других европейских языках.

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Что известно о языковых инспекторах в Ивано-Франковске

Городской голова Руслан Марцинкив рассказал журналистам, что языковыми инспекторами в Ивано-Франковске согласились стать представители городской "Просвиты" и нескольких молодежных объединений.

Но более подробно мы примем, я думаю, в пятницу (13 сентября – 24 Канал) положение об общественных активистах. С понедельника (16 сентября – 24 Канал) будут анкеты – соответственно, люди смогут присоединяться,

– заявил мэр Ивано-Франковска.

Он также прокомментировал заявление замечания уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня по наружной рекламе в Ивано-Франковске на иностранных языках.

"Есть иноязычные вывески, тоже мы обращаем внимание. Но здесь важно, чтобы четко было соблюдено законодательство при принятии тех или иных решений. Это все-таки полномочия муниципальной инспекции, но если такие проявления будут, мы тоже рассмотрим, и это даст нам возможность больше реагировать", – говорит Марцинкив.

В свою очередь председатель городского общества "Просвита" Мария Гуцол рассказала, что к языковой инспекции присоединятся не менее 6 членов организации в возрасте от 35 до 68 лет.

"Просвита" присоединилась, потому что основное ее направление – это сохранение украинского языка, истории, наследия и применения украинского языка везде – в общении, в вывесках – везде. Это – наша основная цель, поэтому мы там обязательно будем. Лично я понимаю четыре языка, но мой "логотип", основа того, что я - украинка, есть украинский язык,

– объяснила Мария Гуцол.

Она добавила, что формулировка "языковой инспектор" не совсем уместна, ведь можно назвать "страж языка", "тот, кто бережет родной язык", но не "инспектор".

По словам Марии Гуцол, состав языковой инспекции в Ивано-Франковской общине сформируют участники из 11 организаций.

Кто такие "языковые инспекторы" и что они будут делать

Городской голова Ивано-Франковска впервые рассказал о языковых инспекторах 9 сентября после встречи с уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем. По словам Руслана Марцинкива, инпекторы: