Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь раніше пояснював, що в Івано-Франківську немає мовної програми й це єдиний обласний центр з такою проблемою. Також в місті надзвичайно велика кількість вивісок та оголошень англійською та іншими європейськими мовами.

Дивіться також "Російської мови побільшало": в Івано-Франківську з'являться мовні інспектори

Що відомо про мовних інспекторів в Івано-Франківську

Міський голова Руслан Марцінків розповів журналістам, що мовними інспекторами в Івано-Франківську зголосилися стати представники міської "Просвіти" та декількох молодіжних об'єднань.

Але більш докладно ми ухвалимо, я думаю, у п'ятницю (13 вересня – 24 Канал) положення про громадських активістів. З понеділка (16 вересня – 24 Канал) будуть анкети – відповідно, люди зможуть доєднуватися,

– заявив мер Івано-Франківська.

Він також прокоментував заяву зауваження уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя щодо зовнішньої реклами в Івано-Франківську іноземними мовами.

"Є іншомовні вивіски, теж ми звертаємо увагу. Але тут важливо, щоб чітко було дотримане законодавство при ухваленні тих чи інших рішень. Це все-таки повноваження муніципальної інспекції, але якщо такі вияви будуть, ми теж розглянемо, і це дасть нам можливість більше реагувати", – говорить Марцінків.

Своєю чергою голова міського товариства "Просвіта" Марія Гуцол розповіла, що до мовної інспекції доєднаються щонайменше 6 членів організації віком від 35 до 68 років.

"Просвіта" доєдналася, бо основний її напрям – це збереження української мови, історії, спадщини та застосування української мови всюди – у спілкуванні, у вивісках – скрізь. Це – наша основна мета, тому ми там обов'язково будемо. Особисто я розумію чотири мови, але мій "логотип", основа того, що я — українка, є українська мова,

– пояснила Марія Гуцол.

Вона додала, що формулювання "мовний інспектор" не зовсім доречне, адже можна назвати "вартовий мови", "той, хто береже рідну мову", але не "інспектор".

За словами Марії Гуцол, склад мовної інспекції в Івано-Франківській громаді сформують учасники з 11 організацій.

Хто такі "мовні інспектори" та що вони робитимуть

Міський голова Івано-Франківська вперше розповів про мовний інспекторів 9 вересня після зустрічі з уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем. За словами Руслана Марцінківа, інпектори: