Він уже обговорив це питання із мовним омбудсменом Тарасом Кременем у понеділок, 9 вересня. Марцінків розповів про деталі майбутньої ініціативи.

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В Івано-Франківську діє програма захисту української мови

Марцінків та Кремінь обговорили проведення соціальної реклами та інших заходів, які популяризуватимуть українську мову як в Івано-Франківську, так і по всій Україні. Про інші деталі івано-франківський мер пообіцяв розповісти пізніше.

Запровадимо ініціативу: мовні інспектори. Бо, на жаль, російської мови побільшало в нашому місті. А це проблема для нашої держави. Детальніше розповім згодом,

– сказав він.

Руслан Марцінків зауважив, що у місті вже діє програма популяризації та захисту української мови. Також він закликав місцевих мешканців долучатися до мовних курсів.