Ведь значительная часть украинцев травмирована войной. Об этом она заявила в интервью "Главкому", отмечает 24 канал.

Стоит ли вводить "языковые патрули"?

Ивановская отметила, что многие украинцы по разным причинам не имели возможности выучить украинский язык. При этом государство сегодня вынуждено сосредоточить основные ресурсы на финансировании оборонного сектора, поэтому не имеет достаточных возможностей для полноценного обеспечения языковых программ.

В таких условиях введение механизмов контроля, в частности, и языковых патрулей, может восприниматься как давление и даже вызвать дестабилизацию,

– считает она.

При этом языковой омбудсмен добавила, что часть общества убеждена, что именно такие решительные меры – в частности, большие штрафы и патрулирование – могли бы решить все языковые вопросы.

Что известно об идее введения "языковых патрулей"?