И это очень тревожный сигнал. Об этом заявила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская РБК-Украина, информирует 24 Канал.

Почему часть украинцев снова говорит на русском?

Ивановская заметила, что 2022 году мы все были настороже: прислушивались к речи каждого, ведь русский ассоциировался с агрессором.

Тогда людям было стыдно публично говорить на языке нападающего. Сегодня же сработала человеческая психология привыкания к войне. И часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам. Это опасная тенденция,

– отмечает она.

Языковой омбудсмен отметила, определенный откат есть прежде всего в сфере образования.

Как изменить ситуацию?

Однако, по ее словам, наша страна является демократической, поэтому невозможно регулировать, на каком языке общается мать с ребенком. И, что важно, языковые привычки формируются именно в детстве.

Если мама бессознательно "одевает на ребенка оковы" русской речи, то потом трудно будет их сбросить,

– говорит Ивановская.

Она также считает, что насилие или "дикие методы" в этой сфере не приемлемы. Ведь мы стремимся в Европу, а там основой является сознательный выбор.

Я вижу два главных пути: просвещение и пример. Начинать стоит еще с роддома. Ребенок должен расти в атмосфере, где украинское слово ассоциируется с теплом, с домом, с родными,

– считает Уполномоченная по защите государственного языка.

Она добавила, что основную роль играет культурная среда. Если создавать условия для развития культуры, люди будут выбирать свой – естественно и с гордостью.

Что недопустимо для украинцев сейчас?