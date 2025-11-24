"Играет важную роль": кто ответственен за язык образовательного процесса в школах

Поэтому отвечает за то, чтобы педагоги выполняли условия соглашения. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление языкового омбудсмена Елены Ивановской в интервью Радио Свобода.

Кто ответственен за языковой вопрос в школе?

Ивановская говорит, что глава школы как лидер своего коллектива должен показывать пример. И следить за языковыми компетенциями педагогов. Именно руководитель должен создавать и отстаивать атмосферу украиноязычности в своем учебном заведении. Именно он, по мнению Уполномоченного, играет важную роль в этом вопросе.

Также языковой омбудсмен заявила, что уважает работу учителей в таких сверхсложных условиях, но они должны сохранять языковую гигиену и языковую устойчивость.

Пусть каждый учитель поймет, что он осуществляет миссию очень важную. И эта миссия не только заключается в том, чтобы поделиться своими знаниями во время урока. Ученик смотрит на своего учителя широко раскрытыми глазами. И он все замечает, и он подражает,

– заявила Ивановская.

Поэтому педагоги, по словам Уполномоченного, должны быть устойчивыми к языку и показывать ученикам соответствующий пример.

Какова языковая ситуация в школах Киева?

В Киеве почти четверть (24%) учителей общаются во время уроков на русском, еще 40% – во время перерывов. Относительно учеников – общаются на негосударственном языке на уроках 66%, на переменах – 82%.