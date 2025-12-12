Эти вопросы должны решаться в соответствии с нормами европейского законодательства и международного права. Об этом президент Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Актуально СМИ заявили о якобы готовности Украины к созданию буферной зоны на Донбассе: что говорят в ОП

Что будет с русским языком и УПЦ МП в Украине?

На встрече с прессой Зеленского спросили, поддерживают ли США российские требования по языку и УПЦ МП.

Несмотря на то, что прямого ответа он не предоставил, президент подчеркнул, что в отредактированном Украиной 20-пунктном проекте рамочного соглашения "все положения выписаны в соответствии с международным правом".

Есть международное право - это факт, который все должны признавать, и это то единственное, что может всех объединить,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что отдельные положения мирного плана Украина выстраивала, исходя именно из перспективы будущего членства в Европейском Союзе. Поэтому подход к этим чувствительным вопросам должен четко соответствовать нормам и стандартам европейского законодательства.

Заметим, что в феврале Владимир Зеленский довольно критически высказывался о деятельности Московского патриархата в Украине. Тогда он подчеркнул, что Украина не допустит дальнейшего функционирования УПЦ МП как канала российского влияния, ведь религиозные структуры, которые распространяют идеологию "русского мира", не могут существовать в суверенной стране.

Как украинцы относятся к русскому языку?