Об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, пишет 24 Канал.

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Зеленский высказался о Московском патриархате

Президент подчеркнул, что церковь, которая поддерживает идеологию "русского мира", не может иметь места в независимом государстве.

Московский патриархат – это не о вере, это о политике. Они десятилетиями работали на Кремль, распространяли пророссийские нарративы, благословляли войну и оправдывали агрессию. Мы не можем позволить, чтобы в Украине действовала структура, которая фактически является частью российской пропагандистской машины,

– пояснил президент.

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Напомним в прошлом году Рада приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Президент Зеленский 24 августа 2024 года подписал этот закон.