Ранее эту карточку закона подписал председатель Верховной Рады и вернул его 23 августа. В этот же день он был передан на подпись Владимиру Зеленскому.
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Зеленский поддержал решение о запрете УПЦ МП
Утром 24 августа в День Независимости Украины Зеленский подписал закон, которым запретил деятельность УПЦ МП на территории Украины.
Заметим, что в сегодняшнем обращении Зеленский вспомнил о духовной независимости украинцев, заявив, что "украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей".
Что этому предшествовало
- 20 августа в Верховной Раде Украины приняли законопроект о запрете деятельности УПЦ МП.
- По словам Руслана Стефанчука, у религиозных организаций будет 9 месяцев для того, чтобы избавиться от связей с РПЦ.
- Накануне президент отметил, что законопроект может обеспечить защиту украинской церкви от любых манипуляций из Москвы. Владимир Зеленский подчеркнул, что этот закон должен способствовать укреплению соборности и реального духовного единства Украины.