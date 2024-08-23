Так, Руслан Стефанчук подписал проект закона о запрете УПЦ МП. Документ уже направили президенту.

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Стефанчук подписал закон о запрете УПЦ МП

Согласно карточке законопроекта, председатель Верховной Рады подписал и вернул его 23 августа. Закон уже направили на подпись Владимиру Зеленскому.

Добавим, ранее Стефанчук рассказал, что религиозные организации будут иметь 9 месяцев на лишение связей с РПЦ. В случае нарушения этих сроков, их могут признать в суде такими, прекратившими свою деятельность.

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Обратите внимание! Накануне президент заявил, что законопроект может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью. Владимир Зеленский отметил, что этот закон должен сработать и добавить Украине соборности, реального нашего духовного единства.