Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Однако общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ. Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин подробнее объяснил 24 Каналу, как будет работать механизм запрета УПЦ МП

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"Документ (о запрете УПЦ МП – 24 Канал) уже заждался. Полтора года он "марудился" между первым и вторым чтением. Сейчас действительно создан действенный механизм, и никто не сможет возразить того, что соблюдены все нормы Конституции и защиты свободы вероисповедания. В нем есть очень четкое разделение между религиозной организацией и российской агентурной сетью под прикрытием религиозной организации", – объяснил Ярослав Юрчишин.

Как будет работать закон о запрете УПЦ МП

Народный депутат разъяснил, что Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести может самостоятельно, по запросу общественности или по запросу органов местной власти начать религиозную экспертизу общин УПЦ МП, которая будет иметь целью доказать наличие или отсутствие связей с РПЦ. Она, с момента подписания закона президентом, станет официально запрещенной в Украине.

На такую экспертизу дается месяц.

Если выявлены факты подчинения, финансовых связей или работы на страну-агрессора, это становится основанием для предписания. Далее юридической организации, прихода или экзархата дают месяц на исправление ошибок. Если этого не произойдет, то начинается запрет через суд,

– отметил Юрчишин.

Поэтому у той или иной религиозной организации будет возможность окончательно разорвать связь с Россией. В противном случае судебная процедура, которая начнет действовать через 9 месяцев – время, отложенное на изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. То есть сама возможность запрета через суд.

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"РПЦ в Украине запрещена уже. Но у нас РПЦ мимикрировала в УПЦ МП. Приходы УПЦ МП будут запрещать, если они не разорвут окончательные связи с РПЦ. Но они их не разорвут, потому что у них религиозный культ так построен", – уточнил нардеп.

Стоит также добавить, что 9 месяцев – это период, который также согласовывали с Православной церковью Украины. Такое время им будет нужным, чтобы принять большую паству, ведь организации УПЦ МП логично могут перейти в ПЦУ.

Персональная ответственность за связи с РПЦ

Народный депутат разъяснил и другие тонкости закона.

Есть две составляющие в этом процессе. Например, московский ФСБшник Гундяев (патриарх Кирилл – 24 Канал) в Украине под санкциями. Если обнаружат факты его прославления, это уже является поводом заинтересованности для Службы безопасности. СБУ, кстати, в этом законе получила дополнительные возможности. Здесь должна быть и персональная ответственность,

– отметил нардеп.

Ведь запрет прихода – это одно дело. А вот ответственность вполне конкретных "ФСБшников в рясах" – уже другое.

"Все эти факты являются основанием для государственной службы подтвердить связи с РПЦ, а значит иметь все основания для запрета того или иного экзархата. Каждое юридическое лицо будет иметь отдельное решение, потому что эти дела не только должны "выстоять" в украинских судах, но, вероятно, будут идти в международные суды", – добавил Юрчишин.

Также интересным нововведением в законе стала возможность до любых судебных решений забрать из аренды структур УПЦ МП государственное или коммунальное имущество.