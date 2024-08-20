Не все депутаты поддержали запрет УПЦ МП – некоторые проголосовали против или воздержались. В том числе парламентарии из "Слуги народа". Но большинство все же было за это решение.

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Что Зеленский сказал о запрете УПЦ МП

Хочу сегодня отметить работу Верховной Рады. Принят закон о нашей духовной независимости. Это то, о чем мы говорили с членами Совета церквей и религиозных организаций. И на днях буду говорить с представителями Вселенского Патриарха Варфоломея. Будем и в дальнейшем укреплять Украину, наше общество,

– коротко сообщил он.

Также президент высказался о законе про социальную поддержку бойцов, которые воюют в России. Согласно ему, военные, которые проводят операции в России, будут иметь такие же выплаты и преференции, как и на передовой.

"Принят закон в поддержку наших воинов, которые осуществляют наши защитные операции в российском пограничье. Все выплаты, премии, награды точно будут на них распространены с первого дня операции. Ожидаю документы из парламента", – сказал гарант.

Другие заявления Зеленского

Еще президент обсудил работу с партнерами по новым системам ПВО для Украины. Государство готовит усиление.

И заслушал доклад Главкома Сырского, который касался фронта.

"Оборона на Покровском и Торецком направлениях. Тяжелая ситуация, но ребята делают все, чтобы уничтожать оккупанта. Также Главком доложил и по обновлениям на Курском направлении. Мы достигаем определенных целей. И приоритет, по-прежнему, – это пополнение обменного фонда для Украины", – отметил Зеленский.