Так, Руслан Стефанчук підписав проєкт закону про заборону УПЦ МП. Документ вже направили президенту.

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Стефанчук підписав закон про заборону УПЦ МП

Згідно з карткою законопроєкту, голова Верховної Ради підписав і повернув його 23 серпня. Закон вже направили на підпис Володимиру Зеленському.

Додамо, раніше Стефанчук розповів, що релігійні організації будуть мати 9 місяців на позбавлення зв'язків з РПЦ. У разі порушення цих термінів, їх можуть визнати в суді такими, що припинили свою діяльність.

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Зверніть увагу! Напередодні президент заявив, що законопроєкт може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій з Москви українською церквою. Володимир Зеленський наголосив, що цей закон повинен спрацювати й додати Україні соборності, реальної нашої духовної єдності.