Закон набуває чинності через 30 днів після дня його опублікування. Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт у другому читанні 20 серпня 2024 року.

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Що заявив нардеп про Онуфрія

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що настоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій не може просто вийти із синоду російської православної церкви (РПЦ) для того, щоб виконати вимоги нового закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією.

Вони (УПЦ МП – 24 канал) мають зробити комплекс дій, які доведуть, зокрема документально, що вони більше не частина РПЦ. Якщо Онуфрій вийде із Синоду, а все інше залишиться без змін – це нічого не змінить,

– сказав нардеп.

За його словами, недостатньо й того, щоб інші священники УПЦ МП вийшли із синоду РПЦ без "виконання низки інших умов, які передбачає ухвалений закон".

До речі, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявив, що в законі чітко прописано ознаки афілійованості з РПЦ, яких релігійні організації мають позбутися.

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Варто зауважити, що настоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що готовий до діалогу з Онуфрієм. Також митрополит закликав вірян в Україні відкинути російське ярмо. Також Епіфаній запевнив, що вони відкриті до діалогу без передумов.