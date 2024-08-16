Президент ще 10 серпня анонсував рішення, яке зміцнить українську духовну незалежність. Вже 16 серпня під час звернення український лідер розповів про новий законопроєкт.

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Що розповів Зеленський про церкву

Верховній Раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій із Москви українською церквою. Цей законопроєкт повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної,

– розповів Зеленський.

Він також подякував членам Ради церков та релігійних організацій за підтримку курсу на духовну незалежність України.

Варто зауважити, що голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що законопроєкт про заборону УПЦ МП розглянуть вже наступного тижня на черговій сесії Верховної Ради.

Варто зауважити, що проєкт закону в першому читанні народні депутати ухвалили ще восени 2023 року.

Микита Потураєв заявив, що впевнений – цього разу у Верховній Раді більшість нардепів підтримають законопроєкт.