Президент еще 10 августа анонсировал решение, которое укрепит украинскую духовную независимость. Уже 16 августа во время обращения украинский лидер рассказал о новом законопроекте.

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Что рассказал Зеленский о церкви

Верховной Раде предложен законопроект, который может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью. Этот законопроект должен сработать и должен добавить Украине соборности, реального нашего единства духовного,

– рассказал Зеленский.

Он также поблагодарил членов Совета церквей и религиозных организаций за поддержку курса на духовную независимость Украины.

Стоит заметить, что председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что законопроект о запрете УПЦ МП рассмотрят уже на следующей неделе на очередной сессии Верховной Рады.

Стоит заметить, что проект закона в первом чтении народные депутаты приняли еще осенью 2023 года.

Никита Потураев заявил, что уверен – этот раз в Верховной Раде большинство нардепов поддержат законопроект.