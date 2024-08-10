Президент рассказал, что Главком Сырский неоднократно докладывал сегодня о выдавливании войны на территорию агрессора.

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Что сказал Зеленский

Так, в традиционном обращении к украинцам глава государства заявил, что как раз перед его записью провел совещание по решению, которое должно укрепить украинскую духовную независимость.

Президент подчеркнул необходимость "лишить Москву последних возможностей ограничивать свободу украинцев".

И решения для этого должны быть на сто процентов эффективными – действительно работающими. Мы их обеспечим,

– пообещал Зеленский.

К слову в Раде до сих пор не смогли принять законопроект о запрете московского патриархата. Еще осенью 2023 года парламент поддержал этот документ в первом чтении. Однако во втором чтении постоянно не хватало голосов.