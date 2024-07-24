Народный депутат Наталья Пипа рассказала 24 Каналу, что принятие этого законопроекта станет очень важным шагом. Он позволит идентифицировать религиозные организации, которые управляются государством-агрессором.

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Остались два дискуссионных вопроса

Народный депутат напомнила, что в законопроекте речь идет не о запрете именно московского патриархата, а об ограничении работы специальных служб, управляемых государством-агрессором, в функционировании религиозных и церковных организаций.

Московский патриархат никто не закрывает. В нашей стране есть свобода волеизъявления, есть религиозная свобода. Однако российская пропаганда отмечает, что в Украине хотят закрыть церковь, потому что она имеет принадлежность к московскому патриархату,

– объяснила она.

В частности протестантские священники, по ее словам, комментируя этот законопроект, считают, что никакого ограничения религии или свободы в нем нет. Он позволит нивелировать прямое влияние Москвы, ведь в Украине наибольшее количество приходов именно УПЦ МП.

Также в Верховную Раду обратилась СБУ с просьбой предоставить ей инструмент, который бы позволил ограничить влияние ФСБ на церковные организации. Поэтому Служба безопасности Украины поддерживает этот законопроект,

– подчеркнула Пипа.

Сейчас остались два дискуссионных вопроса законопроекта:

срок перехода церквей УПЦ МП в другие патриархаты – полгода или год;

церквей УПЦ МП в другие патриархаты – полгода или год; состав комиссии, которая будет принимать решение об этом переходе. Рассматриваются варианты, когда комиссию должна формировать Государственная коммунальная служба, подчиняющаяся Кабинету министров, или будет создан новый орган, в который войдут ученые.

Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы, в состав которой входят 46 стран, приняла две резолюции по этому вопросу. Резолюция лежит в основе законопроекта во втором чтении. Европейские парламентарии, по ее словам, понимают, что в документе речь не идет об ограничении вероисповедания или религии, а о влиянии страны агрессора.

"Это еще один очень важный шаг, чтобы убедить других партнеров, которые отмечают, что не будут предоставлять военную помощь Украине, из-за того, что якобы в нашей стране есть ограничения по религии", – уверена Наталья Пипа.