В эфире 24 Канала народный депутат, фракция "Голос" Роман Лозинский объяснил, почему парламент должен немедленно заблокировать московскую церковь. Отметим, чтобы законопроект вынесли в зал и проголосовали, нужно набрать 226 подписей нардепов.

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От этого зависит будущее Украины

РПЦ – это не церковь, а сеть ФСБ, российской пропаганды, агентуры со складами оружия. Наша страна должна изнутри очиститься от всего российского. Сейчас ключевая победа на поле боя, но хуже всего – если все наши победы и потери будут напрасны.

Нужно сжимать зубы и принимать решения, от которых напрямую зависит наше будущее. Одно из них – это очищение от РПЦ, как агентуры ФСБ,

– сказал Лозинский.

Кроме того, народный депутат отметил, что, к сожалению, до сих пор звание Герой Украины наряду с воинами имеют предатели и коллаборационисты. Однако, почему-то этот закон с 2021 года не принимается.

Этот список можно продолжать. Можем говорить о депутатах местных советов, которые были избраны от партий, которые впоследствии запретил суд. В парламенте лежит законопроект, который позволит очистить местные советы от предателей, однако четвертый год его саботирует моно большинство. Такая же ситуация относительно запрета РПЦ МП,

– отметил Лозинский.

Зато Верховная Рада принимает абсурдные решения по легализации коррупции и возможности откупаться. Отметим, что в четверг, 18 июля, парламент, несмотря на предостережения со стороны НАБУ, САП и Антикоррупционного комитета, поддержал в первом чтении законопроект №11340.