Служба безопасности заблокировала канал распространения антиукраинской литературы сетью церковных лавок УПЦ МП. Среди изъятого нашли просто недопустимые материалы. Было найдено пророссийские издания, которые пропагандировали религиозную нетерпимость и оправдывали войну России против нашего государства.

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УПЦ МП распространяет российскую пропаганду

Как рассказали в СБУ, целые партии враждебных экземпляров были обнаружены в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве на территории одной из сетей церковных лавок Украинской православной церкви московского патриархата.

Владельцы этих магазинов оптом заказывали пропагандистскую литературу в типографии на территории Тернопольской области.

Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в найденных экземплярах оправдывалась вооруженная агрессия России против Украины, содержались призывы к межконфессиональной вражде и религиозной нетерпимости,

– говорится в сообщении.

Следствию удалось выяснить, что массовое распространение провокационных изданий могло привести к расшатыванию общественно-политической ситуации в Украине в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств владелице одного из магазинов сообщено о подозрении по статье о ввозе, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию.

На сегодня продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подрывной деятельности против Украины.

Отмечается, что комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Закарпатской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как Московский патриархат поддерживает войну