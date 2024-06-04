Служба безопасности заблокировала канал распространения антиукраинской литературы сетью церковных лавок УПЦ МП. Среди изъятого нашли просто недопустимые материалы. Было найдено пророссийские издания, которые пропагандировали религиозную нетерпимость и оправдывали войну России против нашего государства.
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УПЦ МП распространяет российскую пропаганду
Как рассказали в СБУ, целые партии враждебных экземпляров были обнаружены в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве на территории одной из сетей церковных лавок Украинской православной церкви московского патриархата.
Владельцы этих магазинов оптом заказывали пропагандистскую литературу в типографии на территории Тернопольской области.
Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в найденных экземплярах оправдывалась вооруженная агрессия России против Украины, содержались призывы к межконфессиональной вражде и религиозной нетерпимости,
– говорится в сообщении.
Следствию удалось выяснить, что массовое распространение провокационных изданий могло привести к расшатыванию общественно-политической ситуации в Украине в пользу страны-агрессора.
На основании собранных доказательств владелице одного из магазинов сообщено о подозрении по статье о ввозе, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию.
На сегодня продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подрывной деятельности против Украины.
Отмечается, что комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Закарпатской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Как Московский патриархат поддерживает войну
- Служба безопасности Украины разоблачила настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ МП, который оказался предателем. Он называл полномасштабную войну "гражданским конфликтом", во время литургий восхвалял Владимира Путина, а во всем, что произошло обвинял украинскую власть. На своей странице в российской соцсети "Вконтакте" священник распространял фейки о ВСУ.
- С митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), которого обвиняют в деятельности против Украины, суд решил снять электронный браслет. Однако он до сих пор не может покидать место своего проживания без соответствующего решения. Митрополит Паша "Мерседес" оправдывал российскую агрессию и ставил под сомнение суверенитет Украины.
- СБУ провела обыски в квартире митрополита УПЦ МП Запорожского и Мелитопольского Луки. Еще в 2022 году СНБО ввел против него санкции. Священник говорил, что "украинцы заслужили бомбардировки", протестовал против предоставления Томоса, а действия украинской власти сравнивал с действиями Сталина и Гитлера.