КМИС проводил подобные опросы в декабре 2022 года и мае 2023 года. В апреле 2024 года мнение граждан существенно не изменилось.

Смотрите также Пытаются затаиться: почему в Украине до сих пор функционируют церкви Московского патриархата

Украинцы считают, что государство должно вмешаться в деятельность УПЦ МП

По результатам опроса, 83% украинцев считают, что украинская власть должна так или иначе вмешаться в деятельность Московского патриархата в Украине. В декабре 2022 года показатель составлял 78%, а в мае 2023 года – 85%.

Сейчас за полный запрет УПЦ МП выступают 63% украинцев. В 2022 году за соответствующее решение проголосовали 54% украинцев, а в 2023 – 66%.

Еще 20% сейчас поддерживают несколько "мягкий" подход, что не предусматривает полного запрета, но предусматривает установление государственного контроля и надзора (в декабре 2022 года – 24%, в мае 2023 года – 19%),

– говорится в результатах опроса.

В то же время 12% респондентов считают, что с УПЦ МП ничего не нужно делать, а вмешиваться в ее деятельность только в случае возможных правонарушений. В 2022 году этот показатель составлял также 12%, а в 2023 – 6%.

Против УПЦ МП выступает большинство украинцев

За проактивную позицию украинской власти выступает большинство населения во всех областях Украины, в частности, от 76% на Востоке до 85% на Западе и 86% в Центре.

На Юге и Востоке число тех, кто желает полного запрета УПЦ МП меньше, – 55% и 46% против. Соответственно, 69% – на Западе и 68% – в Центре.

В общем УПЦ МП не доверяют 82% украинцев, 8% – доверяют, а еще 11% не смогли определиться.

Деятельность УПЦ московского патриархата: последние новости