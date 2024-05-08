КМІС проводив подібні опитування у грудні 2022 року та травні 2023 року. У квітні 2024 думка громадян суттєво не змінилася.

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Українці вважають, що держава має втрутитися у діяльність УПЦ МП

За результатами опитування, 83% українців вважають, що українська влада повинна так чи інакше втрутитися у діяльність московського патріархату в Україні. У грудні 2022 року показник становив 78%, а у травні 2023 року – 85%.

Нині за повну заборону УПЦ МП виступають 63% українців. У 2022 році за відповідне рішення проголосували 54% українців, а у 2023 – 66%.

Ще 20% зараз підтримують дещо "м’якший" підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду (у грудні 2022 року – 24%, у травні 2023 року – 19%),

– йдеться у результатах опитування.

Водночас 12% респондентів вважають, що з УПЦ МП нічого не потрібно робити, а втручатися у її діяльність лише у випадку можливих правопорушень. У 2022 році цей показник становив також 12%, а у 2023 – 6%.

Проти УПЦ МП виступає більшість українців

За проактивну позицію української влади виступає більшість населення у всіх областях України, зокрема, від 76% на Сході до 85 % на Заході та 86% в Центрі.

На Півдні та Сході число тих, хто бажає повної заборони УПЦ МП менше, – 55% і 46% проти. Відповідно, 69% – на Заході та 68% – в Центрі.

Загалом УПЦ МП не довіряють 82% українців, 8% – довіряють, а ще 11% не змогли визначитися.

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