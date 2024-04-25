За даними слідства, клірик "здав" окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Як зазначила Служба безпеки України, це відбулося під час його літургії.

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Називав війну "громадянським конфліктом"

Як з'ясувало слідство, митрополит під час відеозапису назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ. Пізніше відповідні кадри опублікували на сайті лаври та в місцевій групі телеграм-каналу.

Зазначається також, що таким чином клірик вочевидь намагався завуальовано надати росіянам інформацію про місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі. Цікавими також виявилися його попередні висловлювання.

За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабної війни висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні. Про це свідчать неодноразові інтерв’ю, в яких він називав російську агресію "громадянським конфліктом".

Слідчі служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за статтею про поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості.

Згідно з оприлюдненою СБУ інформацією, станом на зараз триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Митрополита взято під варту

Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, уродженцю російської республіки Карелія, якого підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Там також уточнили, що у вересні 2023 року настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП поширював інформацію воєнного характеру.

Зокрема, під час своєї проповіді він розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, НПУ й Сил оборони України на території Святогірської міської територіальної громади.

Зокрема, раніше повідомлялося про листування митрополита Свято-Успенської Святогірської лаври Арсенія (Яковенка) з проросійським митрополитом Донецького та Маріупольського. Вони також й обговорювали теми щодо засудження своїх колег за антиукраїнську діяльність.