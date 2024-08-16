Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вніс остаточні правки. Про це повідомив його очільник Микита Потураєв.

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Рада, ймовірно, підтримає заборону УПЦ МП

Посадовець висловив упевненість, що вже наступного тижня більшість нардепів підтримають цей законопроєкт.

Голова Верховної Ради та погоджувальна рада запропонували насправді дуже хороші правки. Всі пам’ятають звернення президента Володимира Зеленського. Є чітка позиція у більшості народних депутатів. Це питання конституційного ладу та нацбезпеки, що ми і зазначили у законі,

– наголосив Потураєв.

Нагадаємо, у Раді тривалий час не могли ухвалити законопроєкт про заборону московського патріархату. Ще восени 2023 року парламент підтримав цей документ у першому читанні. Однак у другому читанні йому постійно бракувало голосів.

У липні народні депутати заблокували трибуну, аби цей законопроєкт винесли на розгляд парламенту. Проєкт профільний комітет підтримав навесні, але Апарат Верховної Ради текст до другого читання не оприлюднював протягом місяця. Лише після звернення громадської ініціативи “Голка” та профільного комітету проєкт таки з’явився на сайті.