Глава ПЦУ наголосив, що Московський патріархат виявився "глибоко заражений псевдорелігійним вченням "російського світу". Саме це призвело до поточної війни Росії проти України.

Всі православні церковні інституції в Україні мають бути в організаційній та юрисдикційній єдності

У день Успіння Пресвятої Богородиці, молитовно сподіваючись на Її заступництво, скеровування та допомогу в усякому доброму ділі, бажаю поновити заклик від імені Православної Церкви України до Вас, владико, до ієрархів, духовенства та вірних, що визнають Вас своїм Предстоятелем: заради блага та утвердження православної християнської віри в Україні, заради Церкви Христової, заради захисту істини від намагань спотворити її – невідкладно почати діалог,

– ідеться у зверненні.

Зазначається, що Собор у Святій Софії 15 грудня 2018 р. ухвалив усі рішення, задля яких його було зібрано, і створив тверду канонічну основу для того, щоб єдина Православна Церква України, як Помісна, отримала, як вона цього й просила протягом багатьох років, Томос про автокефалію від Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія.

Довідка. Митрополит підкреслив, питання заборони УПЦ МП в Україні вже не просто назріло, а давно перезріло. Тож він закликав зробити все можливе, щоб "пролом в обороні, через який "русскій мир" ллє отруту в душі українців, був нарешті закритий".

Канонічним правом і порядком загалом, а також Томосом, зокрема, визначено, що всі православні церковні інституції в межах України мають бути в організаційній та юрисдикційній єдності, як одна і єдина Помісна Православна Церква.

"Однак із великим сумом і болем ми всі є свідками того, що насамперед через позицію Патріархату Москви частина православних не почула ще заклику єдності, спрямованого до них, і не виконала цього обов’язку – бути єдиними. Але і серед українських православних, хто ще не перебуває в сім'ї Православної Церкви України, зростає число охочих досягти цієї єдності", – йдеться у зверненні.