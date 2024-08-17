Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, робота над цим проєктом тривала з моменту, коли робота парламенту була заблокована.

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Коли Верховна Рада голосуватиме за заборону РПЦ

Верховна Рада України розгляне питання про заборону РПЦ на найближчому пленарному засіданні. В роботі над відповідним законопроєктом брали участь і юридичні служби, і велика кількість депутатів.

Народні депутати працювали над шліфовкою цього законопроекту і буквально вчора, десь близько другої ночі, ми завершили всі консультації. Сьогодні вже зранку комітет розглянув ії і прийняв уточнену редакцію. І знаєте, дуже добре, що був час довести його до певного рівня досконалості. Тому що дуже багато поправок, насамперед юридичного характеру, які нам вдалося імплементувати для того, щоб зробити цей законопроект робочим,

– сказав Руслан Стефанчук.

За його словами, законопроєкт буде винесений в зал в набагато кращій якості, ніж був раніше. Спікер Верховної Ради переконаний, що народні депутати підтримають документ, і Росія більше не матиме доступу до церков та релігійних організацій в Україні.

Законопроект №8371 передбачає негайну заборону РПЦ, а українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з російською церквою, матимуть 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з Москвою.

Тобто через 9 місяців організації, на які буде поширюватися закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність,

– підсумував Стефачнук.

До слова, в суботу, 17 серпня, Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала законопроєкт щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з РПЦ. Там переконані, що це рішення сприятиме перемозі України.