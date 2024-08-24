Раніше цю картку закону підписав голова Верховної Ради і повернувся його 23 серпня. В цей же день його було передано на підпис Володимиру Зеленському.

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Зеленський підтримав рішення про заборону УПЦ МП

Уранці 24 серпня на День Незалежності України Зеленський підписав закон, яким заборонив діяльність УПЦ МП на території України.

Зауважимо, що у сьогоднішньому зверненні Зеленський згадав про духовну незалежність українців, заявивши, що "українське православ’я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів".

Що цьому передувало