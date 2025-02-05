Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану, пише 24 Канал.

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Зеленський висловився про Московський патріархат

Президент наголосив що церква, яка підтримує ідеологію "руского міра", не може мати місця в незалежній державі.

Московський патріархат – це не про віру, це про політику. Вони десятиліттями працювали на Кремль, поширювали проросійські наративи, благословляли війну та виправдовували агресію. Ми не можемо дозволити, щоб в Україні діяла структура, яка фактично є частиною російської пропагандистської машини,

– пояснив президент.

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Нагадаємо минулого року Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Президент Зеленський 24 серпня 2024 року підписав цей закон.