Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, повідомляє 24 Канал. Та він відповів на питання щодо можливої причетності України до ліквідації Армена Саркісяна.

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Ліквідація агента Кремля

Глава держави наголосив, що не має точної інформації щодо прізвища ліквідованої особи, але підтвердив її причетність до злочинів.

Я не можу говорити про жодні вбивства. Я знаю, що СБУ ліквідувала одну особу, яка стоїть за вбивствами на сході нашої держави під час Революції Гідності. Я не знаю, чи це саме та людина, не знаю його прізвища, тому мені важко сказати, чи йдеться саме про цей випадок,

– заявив президент.

Хто такий Армен Саркісян

Армен Саркісян, відомий також як Армен Горлівський, був засновником проросійського збройного формування "Арбат", яке брало участь у війні проти України. Він помер 3 лютого в московській лікарні після вибуху в житловому комплексі, де проживав.

Саркісян вважався одним із ключових організаторів злочинних угруповань "тітушок", які викрадали та вбивали учасників Революції Гідності у 2014 році. Його ім’я фігурує у матеріалах слідства щодо вбивства журналіста В’ячеслава Веремія в Києві у лютому 2014-го.

У грудні 2024 року СБУ повідомила Саркісяну про підозру у створенні незаконних збройних формувань та пособництві державі-агресору. За даними контррозвідки, батальйон "Арбат", сформований переважно з рецидивістів, воював проти України, спочатку діючи на торецькому напрямку, а згодом був перекинутий до Курської області. Угруповання було створене за вказівкою російської ФСБ.