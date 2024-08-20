Члени "Європейської Солідарності", "Голосу" та "Батьківщини" виступили за ухвалення. Олексій Гончаренко назвав тих, хто не захотів підтримувати такий законопроєкт.

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Хто з нардепів не підтримав заборону УПЦ МП

За словами нардепа, серед членів "Слуги народу" проти виступили Євгеній Брагар, Артем Культенко, Сергій Литвиненко, а також Павло Халімон. Коптелов, Мазурашу, Чернявський – утрималися.

ОПЗЖ – всі проти, крім Загороднєго (він за). Бойко, Борт, Дунаєв, Йофе, Кальцев, Качний, Колтунович, Ларін, Льовочкін, Макаренко, Мамка, Мамоян, Папієв, Пузанов, Скорік, Суркіс, Чорний – всі вони проти,

– заявив Гончаренко.

У "Відновлення України" до списку тих, хто виступив проти ухвалення увійшли: Анатолій Бурміч, Анатолій Гунько, Артем Дмитрук, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Євгеній Шевченко, Євген Яковенко. Подібної позиції дотрималася позафракційна нардепка Вікторія Гриб. Водночас утримався Олег Воронько.

Зверніть увагу! Уряд ще у січні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Росією. До першого читання документ дійшов лише 19 жовтня 2023 року. Друге ж читання відбулося через 10 місяців після першого, оскільки для голосування постійно бракувало голосів.