Члени "Європейської Солідарності", "Голосу" та "Батьківщини" виступили за ухвалення. Олексій Гончаренко назвав тих, хто не захотів підтримувати такий законопроєкт.
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За словами нардепа, серед членів "Слуги народу" проти виступили Євгеній Брагар, Артем Культенко, Сергій Литвиненко, а також Павло Халімон. Коптелов, Мазурашу, Чернявський – утрималися.
ОПЗЖ – всі проти, крім Загороднєго (він за). Бойко, Борт, Дунаєв, Йофе, Кальцев, Качний, Колтунович, Ларін, Льовочкін, Макаренко, Мамка, Мамоян, Папієв, Пузанов, Скорік, Суркіс, Чорний – всі вони проти,
– заявив Гончаренко.
У "Відновлення України" до списку тих, хто виступив проти ухвалення увійшли: Анатолій Бурміч, Анатолій Гунько, Артем Дмитрук, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Євгеній Шевченко, Євген Яковенко. Подібної позиції дотрималася позафракційна нардепка Вікторія Гриб. Водночас утримався Олег Воронько.