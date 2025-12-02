Про це пише 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.

Дивіться також Українець, який виховує дитину з інвалідністю, отримав відмову у відстрочці: пояснення адвоката

Що військові кажуть про мобілізацію священника?

У фейсбук-спільноті "Віруючі (УПЦ)" розповіли 19 листопада, що на автобусній зупинці в селі Здовбиця поліцейські затримали настоятеля храму села Буща, священника Андрія Панасюка. У спільноті заявили про "полювання" на священнослужителів УПЦ та закликали до розголосу.

Начальник четвертого відділу Рівненського районного ТЦК та СП Роман Галібін пояснив журналістам, що 28-річний протоієрей Андрій Панасюк із квітня цього року вважався порушником військового обліку, оскільки не з'явився до ТЦК за повісткою. Через це система "Оберіг" автоматично сформувала повідомлення про порушення та передала його до Нацполіції.

Священник пройшов ВЛК після затримання, 19 листопада його визнали придатним до служби. Наказом начальника районного ТЦК його мобілізували та направили до військової частини А4152, що розташована в селі Мала Любаша Рівненської області.

Військові розповіли, що перебування Панасюка без телефону пов'язане з правилами навчального центру ЗСУ: мобільні пристрої вилучають для запобігання витоку інформації, яка може бути використана для коригування ворожих ударів.

Що відомо про випадки мобілізації священників?