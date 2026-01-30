Свої антиукраїнські наративи він поширював упродовж березня – липня 2025 року. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Свої антиукраїнські наративи священник московського патріархату поширював у проросійських Telegram-каналах.
Клірик залишав коментарі, у яких принижував українців, формував зневажливий і стереотипно негативний образ українського народу. Крім того, у своїх дописах він транслював кремлівські пропагандистські тези, зокрема заявляв, що "Харьков всегда был, есть и будет русским городом",
– розповіли у прокуратурі.
Під час обшуків у релігійній споруді УПЦ, де проживав підозрюваний, знайшли мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а ще – російські рублі та іншу валюту на загальну суму понад 2,6 мільйона гривень.
Попередньо, гроші священник міг отримати як винагороду за здійснення інформаційно-підривної діяльності на користь Росії.
Любителя країни-терористки затримали та вручили підозру за розпалювання національної ворожнечі та ненависті та виготовлення та поширення матеріалів з виправдовуванням збройної агресії Росії.
Вдалося також встановити, що він поширював інформацію про місця розташування ЗСУ.
Наразі клірик перебуває під вартою.
Інші скандали з УПЦ МП
Релігійна громада села Комарів на Буковині проголосувала за вихід з УПЦ МП. Незадовго до цього благочинний Кельменецького округу, митрофорний протоієрей УПЦ МП Іоан Процюк перешкоджав похованню полеглого воїна у храмі. Священник цієї церкви ще раніше втік до Молдови після підозри в переправленні ухилянтів, а новий – не вмів навіть говорити українською.
Настоятель церкви в Броварах на Київщині привласнив храм, аби завадити його переходу до ПЦУ. Він підробив документи із голосуванням, які дозволили передати храм вартістю 6 мільйонів гривень у власність його ж фонду.
А на Черкащині викрили гімназію митрополита УПЦ МП, яка працює без ліцензії на навчання. Заклад офіційно зареєстрований як ФОП з видом діяльності "репетиторство", а директорка не має педагогічної освіти. Раніше подібну підпільну школу викрили у Києві.