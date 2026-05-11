Учасники злочинної групи за гроші створювали для військовозобов'язаних документи. Про це повідомили в поліції.

Як поліція викрила злочинну організацію?

Учасники схеми шукали людей та пропонували "допомогти" в оформленні групи інвалідності через нібито вплив шкідливих речовин на роботі. Вартість фейкових документів була 420 тисяч гривень.

За отримані гроші зловмисники оформлювали історію хвороби, вносили фейкові відомості до офіційних документів, висновків та довідок. Ділки навіть організовували "стаціонарне лікування" у приватних лікарнях Запоріжжя.

Згодом у медичні документи вносили фальшиві діагнози, а чоловіків направляли до "своїх" лікарів, які за гроші підтверджували ці вигадані хвороби та пов'язували їх із роботою, щоб оформити потрібні довідки.

Правоохоронці викрили масштабну злочинну схему / Фото поліції

Правоохоронці повідомили, що підроблені документи допомогли військовозобов'язаним отримати відстрочку, підвищити виплати та виїхати за кордон, а схемою скористалися щонайменше 500 осіб.

Слідчі провели 45 обшуків у лікарнях, а також у квартирах, будинках та машинах підозрюваних. Правоохоронці вилучили:

7,3 мільйона гривень;

медичні печатки та штампи;

фіктивну документацію;

справи "пацієнтів";

жорсткі диски;

техніку та 24 телефони;

чорнові записи.

Шістьом зловмисникам слідчі повідомили про підозру в:

Зловживанні впливом;

пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі;

несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах;

легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

Також було накладено арешт на майно фігурантів вартість якого становить близько 20 мільйонів гривень. Поліція зазначила, що розслідування триває, а інших причетних до схеми розшукують.

