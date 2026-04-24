Правоохоронцям вдалося затримати чоловіків. Про деталі інциденту патрульна поліція Запорізької області повідомила у власних соцмережах.

Що відомо про інцидент в Запоріжжі?

Місцеві патрульні зупинили автомобіль Nissan Leaf, який мав пошкодження. Під час спілкування водій почав втікати. Поліції вдалося встановили його місце проживання. Побачивши поліцейську машину, чоловік знову почав тікати й навіть залишив автомобіль.

Його затримали, застосовуючи фізичну силу та наручники. Саме в цей момент до поліцейських підбіг невідомий чоловік з сокирою. Його поведінка, за словами поліцейських, була агресивною, він погрожував, кидався камінням та застосував сльозогінний балончик. Зрештою, другого чоловіка теж вдалося затримати.

На водія склали адміністративні матеріали за порушення ПДР. Також вдалося встановити, що він перебуває у СЗЧ. Його передали військовій службі правопорядку. Проти другого чоловіка розпочали кримінальне розслідування за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України, в якій йдеться про умисне заподіяння працівникові поліції тілесних ушкоджень, під час виконання ним службових обов'язків.

Поліція затримала двох чоловіків: дивіться відео

