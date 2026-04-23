Про це 23 квітня повідомила патрульна поліція Івано-Франківської області.

Дивіться також Має ментальні порушення, – поліція про чоловіка, який відкрив стрілянину у Львові

Які деталі конфлікту?

Патрульні розповіли, що отримали виклик на хуліганство на вулицю Пулюя. Виявилось, що там стався конфлікт між двома водіями.

За словами заявниці, під час сварки один із чоловіків погрожував іншому предметом, схожим на пістолет, і вистрілив. Після чого сів в автівку та поїхав з місця події.

Поліція виявила та зупинила авто злочинця за орієнтуванням.

Затримання підозрюваного в Івано-Франківську: дивіться відео

Враховуючи наявну інформацію про наявність зброї, патрульні привели до готовності табельну вогнепальну зброю,

– йдеться в повідомленні.

Водночас запевняють, що вони діяли обережно, щоб не постраждали інші люди. Зрештою затриманого передали слідчим.

До цього стрілянина сталась у Львові: що відомо?