Про це він сказав під час спілкування із журналістами на полях "Київського Безпекового Форуму", передає 24 Канал.

Які зміни у роботі поліції мають відбутись?

Всі ж люблять у нас західні країни наводити як приклад. Я полюбляю приклад Сполучених Штатів. Там ти поліціянтові не скажеш: "Яка причина зупинки?", "Пішов на три букви" або щось почати робити. Це закінчиться застосування зброї і він буде визнаний правим на 100%,

– зауважив Буданов.

Глава ОП додав, що в країні налічуються тисячі випадків, коли поліцейських притягують за відповідальність за використання зброї під час виконання службових обов'язків.

Буданов заявив, що негативний досвід минулих років, зокрема після подій 2014 року та окремих інцидентів із патрульною поліцією суттєво вплинув на поведінку правоохоронців.

Через ризик покарання навіть у випадках застосування зброї під час служби багато поліцейських утримуються від рішучих дій, що, на думку Буданова, свідчить про недостатній рівень захисту з боку держави.

"Потім, згадайте, зробили патрульну поліцію. І майже одразу був випадок, коли патрульні переслідували якусь автівку цивільну, і вони почали стріляти по колесах. Що сталося з патрульними? Засудили. Таких випадків тисячі. Чому всі думають, що маючи таку систему, коли держава не захищає своїх же захисників, ці захисники будуть виконувати до кінця свою роботу?", – сказав генерал.

Буданов закликав до "балансу", коли суспільство виконує вимоги правоохоронців, а правоохоронець має "чіткі межі".

Що викликало дискусії щодо роботи поліцейських?