Об этом он сказал во время общения с журналистами на полях "Киевского Форума Безопасности", передает 24 Канал.
Какие изменения в работе полиции должны произойти?
Все же любят у нас западные страны приводить в пример. Я люблю пример Соединенных Штатов. Там ты полицейскому не скажешь: "Какова причина остановки?", "Пошел на три буквы" или что-то начать делать. Это закончится применением оружия и он будет признан правым на 100%,
– заметил Буданов.
Глава ОП добавил, что в стране насчитываются тысячи случаев, когда полицейских привлекают за ответственность за использование оружия при исполнении служебных обязанностей.
Буданов заявил, что негативный опыт прошлых лет, в частности после событий 2014 года и отдельных инцидентов с патрульной полицией существенно повлиял на поведение правоохранителей.
Из-за риска наказания даже в случаях применения оружия во время службы многие полицейские воздерживаются от решительных действий, что, по мнению Буданова, свидетельствует о недостаточном уровне защиты со стороны государства.
"Потом, вспомните, сделали патрульную полицию. И почти сразу был случай, когда патрульные преследовали какую-то машину гражданскую, и они начали стрелять по колесам. Что случилось с патрульными? Осудили. Таких случаев тысячи. Почему все думают, что имея такую систему, когда государство не защищает своих же защитников, эти защитники будут выполнять до конца свою работу?", – сказал генерал.
Буданов призвал к "балансу", когда общество выполняет требования правоохранителей, а правоохранитель имеет "четкие границы".
Что вызвало дискуссии о работе полицейских?
18 апреля в Киеве военный пенсионер устроил стрельбу посреди дня, убив 7 человек.
На месте происшествия находились двое полицейских, однако, услышав выстрелы, они сбежали и оставили раненых гражданских без помощи и защиты, в частности 12-летнего мальчика. Спасти пострадавших удалось другому экипажу, который прибыл позже.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что после позорного поступка полицейских в Украине планируют существенно изменить подход к подготовке патрульных полицейских. Речь идет и об обучении на специальных полигонах, и о тренировках с привлечением военных с боевым опытом. Ключевой акцент будет на психологической подготовке правоохранителей.