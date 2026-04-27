Подробиці викриття агентурної мережі розкрили в Нацполіції.

Що планували російські агенти?

Фігуранти злочинної мережі слідкували за потенційними цілями для ліквідації, серед яких українські журналісти, військовослужбовець ГУР МО України, а також іноземні громадяни. Зокрема, російський громадський діяч, опозиційно налаштований до влади країни-агресора, а також литовець – проукраїнський активіст, який публічно критикує політику Росії.

Агенти збирали інформацію про їхнє місцеперебування, маршрути, контакти й планували їхнє фізичне знищення.

Окрім того, серед їхнії планів було в скоєння нових терактів, спрямованих на підрив військової допомоги Україні.

У Нацполіції розповіли, що до складу угруповання входили громадяни кількох держав, зокрема України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Латвії та Греції.

Українські поліціянти в ході операції "Гарт" задокументували прямі контакти деяких учасників з представниками ворожих спецслужб, а також те, як росіяни вербували українців для виконання завдань агресора.

До числа завербованих входили, зокрема, неповнолітні, соціально незахищені й внутрішньо переміщені особи – саме ті, ким маніпулювати найлегше.

Викрито агентів Кремля, які готували вбивства: дивіться фото поліції

У межах міжнародної операції у Литві й інших країнаї ЄС затримали фігурантів справи, низку обшуків провели також на території України, Польщі й Греції.

Також вдалося встановити людей, причетних до фінансування й координації злочинної діяльності.