Попри всі поранення, він продовжував виконувати свою роботу. Про це Буданов розповів в інтерв'ю для видання "Бабель".

Що відомо про поранення Буданова?

Вперше Кирило Буданов був поранений на початку березня 2015 року під час операції проти російського комплексу радіоелектронної боротьби "Красуха". Виконати завдання тоді не вдалося, а під час відходу поблизу Горлівки група натрапила на мінне поле. Унаслідок вибуху троє бійців отримали поранення, зокрема Буданов – уламки влучили йому в шию та лопатку. Попри важкий стан, він разом із побратимами зміг відійти та дістатися до медиків.

Друге поранення він отримав під час однієї з операцій, про що сам повідомив рідним уже з машини швидкої допомоги. За словами близьких, навіть у цей момент він зберігав спокій і жартував, що стало характерною рисою його поведінки в критичних ситуаціях.

Втретє Буданова поранили у грудні 2016 року – куля серйозно пошкодила лікоть правої руки. Після цього він переніс близько двадцяти операцій, а згодом проходив реабілітацію у військовому шпиталі Walter Reed National Military Medical Center у США. Його лікування стало можливим завдяки підтримці партнерів і волонтерів.

Довідково. Кирило Буданов – бойовий офіцер, який із 2014 року брав участь у ключових операціях української розвідки. Під час війни на Донбасі він служив у ГУР та воював на сході. 2016 році керував спецоперацією в окупованому Криму, а у 2022-му брав участь у боях за Київ і звільненні Харківщини, зокрема Руської Лозової. Надалі регулярно працював на передовій під час найважчих боїв.

Зараз Буданов очолює Офіс Президента: що відомо?

Кирило Буданов до січня 2026 року керував Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Протягом майже шести років на цій посаді він організовував і координував низку успішних операцій проти російських військ

Проте, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента. Рішення пояснили необхідністю посилення безпекового, військового та дипломатичного напрямів роботи, у яких Буданов має практичний досвід.

На новій посаді він зосередився на координації міжнародних контактів, питаннях обмінів і посиленні переговорного треку. Також відбувається переформатування роботи Офісу Президента з акцентом на безпеку та оборону.