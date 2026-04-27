Тоді ще очільник ГУР керував обміном військовополонених. Про це очільник ОП Кирило Буданов розповів в інтерв'ю для видання "Бабель".

Що розповів Буданов про виконавця замаху, якого повернули під час обміну полоненими?

Буданов розповів про випадок невдалого замаху у 2019 році. Тоді офіцера розвідки Кирила Буданова хотіли підірвати у власному автомобілі. Операція російських агентів зірвалася через передчасну детонацію вибухового пристрою. Один із нападників зміг втекти, проте згодом його затримали. Виконавців замаху засудили – вони отримали сім і вісім років в'язниці.

Один із учасників невдалого нападу на українського розвідника у 2019 році він потрапив до списку на обмін. Після відбуття частини покарання його передали російській стороні.

Тимур Дзортов повернувся до Росії у 2024 році, саме тоді обміни військовополоненими координував Кирило Буданов. Згодом стало відомо, що після повернення до Росії чоловік приєднався до інгуського батальйону "Ерзі" та опинився на війні проти України.

Довідково. Кирило Буданов почав службу в ГУР ще в 2007 році. У 2020 році указом Президента України призначений начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. З травня 2022 року очолює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. З січня 2026 року очолює Офіс Президента України.

Що відомо про останній обмін військовополоненими?

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося 73 обміни військовополоненими. Відомо, що останній відбувся 24 квітня. Тоді додому з російської неволі повернулися 193 захисники.

У рамках обміну в Україну повернули військових зі ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, Державної спеціальної служби транспорту. Вони захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках.

Серед полонених багато хлопців 2000-х років народження, а також – поранених захисників. Більшість з них перебували на території Чечні, проти декого сфабрикували кримінальні справи. Наймолодшому захиснику виповнилося 24 роки. Найстаршому – 60 років.

Український омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що усі військові, окрім одного оборонця, не були підтверджені в полоні через Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Їхнє перебування на території Росії вдалося підтвердити з інших джерел.