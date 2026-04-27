Подробности разоблачения агентурной сети раскрыли в Нацполиции.

Что планировали российские агенты?

Фигуранты преступной сети следили за потенциальными целями для ликвидации, среди которых украинские журналисты, военнослужащий ГУР МО Украины, а также иностранные граждане. В частности, российский общественный деятель, оппозиционно настроенный к власти страны-агрессора, а также литовец – проукраинский активист, который публично критикует политику России.

Агенты собирали информацию об их местонахождении, маршруты, контакты и планировали их физическое уничтожение. Кроме того, среди их планов было совершение новых терактов, направленных на подрыв военной помощи Украине.

В Нацполиции рассказали, что в группировку входили граждане нескольких государств, в частности Украины, России, Беларуси, Молдовы, Грузии, Латвии и Греции.

Украинские полицейские в ходе операции "Гарт" задокументировали прямые контакты некоторых участников с представителями вражеских спецслужб, а также то, как россияне вербовали украинцев для выполнения задач агрессора.

В число завербованных входили, в частности, несовершеннолетние, социально незащищенные и внутренне перемещенные лица – именно те, кем легче манипулировать.

В рамках международной операции в Литве и других странах ЕС задержали фигурантов дела, ряд обысков провели также на территории Украины, Польши и Греции. Также удалось установить людей, причастных к финансированию и координации преступной деятельности.

