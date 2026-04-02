СБУ призывает граждан активно сообщать о любой подозрительной деятельности, особенно на фоне роста попыток вербовки со стороны российских спецслужб.
Почему изменили номер СБУ?
Служба безопасности Украины сообщила о запуске нового короткого номера горячей линии – 1516, который отныне станет одним из основных каналов связи с гражданами. Позвонить на него можно бесплатно как со стационарных, так и с мобильных телефонов независимо от оператора
В спецслужбе отмечают, что обновление контактов имеет целью упростить коммуникацию с населением и сделать сообщение об угрозах максимально оперативным. Это особенно важно в условиях войны, когда скорость реагирования может напрямую влиять на безопасность людей.
В СБУ подчеркивают, что российские спецслужбы активизировали попытки вербовки украинцев для совершения диверсий и других преступлений. Речь идет о поджогах, подготовке терактов, слежения за объектами инфраструктуры или передачи важной информации.
Именно поэтому правоохранители призывают граждан быть максимально бдительными, не вступать в контакт с подозрительными лицами и не соглашаться ни на какие сомнительные предложения. В случае получения таких предложений или выявления угроз необходимо немедленно сообщать об этом через горячую линию.
В каких случаях нужно звонить на 1516?
Обращаться в СБУ по новому номеру рекомендуют в широком кругу ситуаций, связанных с безопасностью. В частности, это касается случаев, когда:
- вам известна информация о подготовке терактов, диверсий или других противоправных действий;
- неизвестные лица предлагают осуществить поджог, перенести подозрительные предметы или вести наблюдение за людьми или транспортом;
- вы обнаружили подозрительные объекты или поведение, которая может представлять угрозу;
- наткнулись на интернет-ресурсы, которые используются для вербовки граждан;
- имеете любые другие данные о деятельности российских спецслужб.
В СБУ уверяют, что все обращения граждан тщательно проверяются, а конфиденциальность гарантирована.
Кроме нового короткого номера 1516, граждане могут обращаться в Службу безопасности Украины и через другие каналы. В частности, продолжает работать предыдущий номер горячей линии 0 800 501 482.
Также доступны альтернативные способы коммуникации: электронная почта callcenter@ssu.gov.ua и специальный чат-бот "Спали ФСБшника" в мессенджере Telegram. Эти инструменты позволяют передавать информацию даже в тех случаях, когда нет возможности осуществить телефонный звонок.
Недавние резонансные дела СБУ
СБУ ликвидировала киллера ГРУ России и задержала его сообщников, которые готовили резонансные убийства в Украине. Среди целей был советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, а также россиянин Илья Богданов, который с 2014 года воюет за Украину.
Недавно СБУ задержала агента, который работал на ФСБ России и разведку пограничной службы Беларуси. Тот собирал информацию о дислокации украинских сил. Его задержали на Харьковщине.
А в Ровно разоблачили россиянина, который выдавал себя за оппозиционера, а тем временем работал на российские спецслужбы. Мужчину поймали как раз тогда, когда тот фотографировал секретные документы.