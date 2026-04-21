Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
Як у Сухопутних військах відреагували на затримання службовців ТЦК в Одесі?
СБУ затримала військовослужбовців груп оповіщення Пересипського районного ТЦК та СП. У ЗСУ почали службове розслідування.
За рішенням головнокомандувача ЗСУ він виконання обов'язків усунено начальника Одеського обласного ТЦК та СП, а також начальника Пересипського районного ТЦК та СП.
Службове розслідування за даним фактом доручили провести начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.
Наголошуємо, що будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку,
– зазначили у відомстві.
У ЗСУ надають правоохоронцям всебічне сприяння у розслідуванні.
В Одесі СБУ зі стріляниною затримала військових ТЦК
За інформацією з соціальних мереж повідомляється про нібито затримання військовослужбовців територіального центру комплектування. Також писали про нібито стрілянину.
У дописах стверджується, що під час затримання у них нібито виявили бити, кастети та гроші.
У ТЦК підкреслили неприпустимість порушень у Збройних силах України та важливість системного очищення від осіб, які шкодять репутації служби.