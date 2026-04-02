Что известно о российских атаках на Нафтогаз?
Россия осуществила 129 вражеских атак за 151 день отопительного сезона, о чем сообщили в компании Нафтогаз.
Согласно информации, россияне били:
- по трубопроводам;
- добыче газа;
- подземным хранилищам;
- системам отопления.
Обратите внимание! То есть по всему, от чего зависит тепло и газ украинцев.
Однако десятки тысяч работников ежедневно выходили на работу. Их работа проходила под обстрелами, в морозы и даже вблизи линии фронта – они восстанавливали разрушенные объекты и обеспечивали тепло в домах миллионов украинцев.
Благодаря героической работе газовиков мы прошли эту зиму с газом и теплом. И уже готовимся к следующей. Зима закончилась. Огонь с нами до сих пор,
– подытожили в заметке.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года – Россия осуществила по меньшей мере 64 массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщили аналитики DiXi Group.
Около двух третей довоенного объема генерирующих мощностей было оккупировано Россией, повреждено в результате боевых действий или даже уничтожено.
Во время этих обстрелов было применено около 12,7 тысячи ударных дронов и 2,9 тысячи ракет различных типов.
Атаковать энергосистему Украины Россия начала не сразу – только с осени 2022 года.
Важно! С тех пор враг совершил четыре большие кампании, когда нанес активные и регулярные удары по энергетике Украины, которые лишали людей отопления, света, газа и воды.
Что еще следует знать об атаках на Нафтогаз?
- О последней российской атаке в Нафтогазе сообщали 29 марта. Под ударом оказались производственные активы на Сумщине. Компания рассказала о разрушениях, но отметила, что люди не пострадали.
- Но еще 28 марта компания написала, что третьи сутки подряд продолжались удары по объектам Нафтогаза на Полтавщине. Во время одной из атак погиб 55-летний Роман Чмыхун, который работал оператором технологических установок. И это была уже вторая гибель работника Нафтогаза за ту неделю.