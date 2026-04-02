Зачем будут устанавливать смарт-модули?
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины уже приобрело 40 000 смарт-модулей украинского производства, сообщили в ведомстве.
Смотрите также Раскрываем правду: как часто нужно проверять газовый счетчик
Средства на приборы нашли в Государственном фонде декарбонизации. "Разумные" модули передали бесплатно компании "Газораспределительные сети Украины", которая и будет заниматься их установкой.
Председатель Госэнергоэффективности Анна Замазеева рассказала, что современные смарт-модули будут устанавливать на стандартные газовые счетчики. Это позволит расширить функции приборов.
Такое решение является быстрым и экономически эффективным способом масштабного внедрения современного учета газа. Оно позволяет осуществлять дистанционную передачу данных и интегрироваться в цифровые платформы, обеспечивая прозрачность и удобство для потребителей,
– отметила Замазеева.
Однако речь идет не только о современных подходах в учете потребления газа. Установка новых смарт-модулей также является частью международных обязательств Украины в рамках евроинтеграции.
Заметьте! По требованиям ЕС, страны должны внедрять интеллектуальные системы учета, которые предоставляют потребителям точные данные. В частности, Украина должна отчитаться о прогрессе в этом процессе уже в 2027 году.
Что дают смарт-модули потребителям?
Смарт-модули выбрали, чтобы быстро внедрить системы интеллектуального учета без полной замены газовых счетчиков. Такой способ экономически целесообразен и требует меньше затрат ресурсов.
В ответ потребители получат ряд преимуществ от "умных" модулей:
- показатели потребления газа будут передаваться дистанционно, поэтому не нужно будет каждый месяц вручную вводить цифры;
- украинцы смогут в удобное время отследить объемы потребленного газа в мобильном приложении или цифровом сервисе;
- платежки за потребленный газ будут начислять на основе фактических показателей;
- потребители смогут просмотреть информацию за разные периоды и контролировать использование газа, чтобы планировать свои расходы.
Кроме того, с помощью смарт-модулей газовики смогут оперативно выявлять нетипичные изменения в потреблении топлива и реагировать на возможные риски.
Первые 40 тысяч модулей распределят по 3 регионам Украины, с учетом их потребностей:
- для Волынской области – 3 380 устройств;
- для Николаевской области – 12 655 модулей;
- и больше всего для Киевской области – 23 965 приборов.
Филиалы "Газораспределительных сетей Украины" в этих регионах после получения смарт-модулей поэтапно установят их в жилых домах и бюджетных учреждениях.
Обратите внимание! Недавно нововведение ввел и Нафтогаз. С марта передать показатели счетчика через чат-бот GASUA уже невозможно. Теперь их принимают только в приложении "Куб".
Что еще нужно знать потребителям газа?
В Украине все потребители газа обязаны ежемесячно передавать показания счетчика с 1 по 5 число. Это необходимо для того, чтобы начисления за потребленное топливо и услуги его распределения были точными и соответствовали фактическим объемам использования.
В то же время украинцы ежемесячно платят не только за потребленный газ, но и за его доставку. Плата за распределение газа пересчитывается ежегодно по итогам так называемого газового года. Он длится с 1 октября текущего года до 30 сентября следующего, после чего происходит пересмотр стоимости этой услуги с учетом фактических объемов потребления.
При этом цены на газ для населения остаются стабильными как минимум до завершения отопительного сезона 2026 года. Для клиентов компании Нафтогаз Украины тариф составляет 7,96 гривны за кубометр.