Зачем будут устанавливать смарт-модули?

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины уже приобрело 40 000 смарт-модулей украинского производства, сообщили в ведомстве.

Средства на приборы нашли в Государственном фонде декарбонизации. "Разумные" модули передали бесплатно компании "Газораспределительные сети Украины", которая и будет заниматься их установкой.

Председатель Госэнергоэффективности Анна Замазеева рассказала, что современные смарт-модули будут устанавливать на стандартные газовые счетчики. Это позволит расширить функции приборов.

Такое решение является быстрым и экономически эффективным способом масштабного внедрения современного учета газа. Оно позволяет осуществлять дистанционную передачу данных и интегрироваться в цифровые платформы, обеспечивая прозрачность и удобство для потребителей,

– отметила Замазеева.

Однако речь идет не только о современных подходах в учете потребления газа. Установка новых смарт-модулей также является частью международных обязательств Украины в рамках евроинтеграции.

Заметьте! По требованиям ЕС, страны должны внедрять интеллектуальные системы учета, которые предоставляют потребителям точные данные. В частности, Украина должна отчитаться о прогрессе в этом процессе уже в 2027 году.

Что дают смарт-модули потребителям?

Смарт-модули выбрали, чтобы быстро внедрить системы интеллектуального учета без полной замены газовых счетчиков. Такой способ экономически целесообразен и требует меньше затрат ресурсов.

В ответ потребители получат ряд преимуществ от "умных" модулей:

показатели потребления газа будут передаваться дистанционно, поэтому не нужно будет каждый месяц вручную вводить цифры;

украинцы смогут в удобное время отследить объемы потребленного газа в мобильном приложении или цифровом сервисе;

платежки за потребленный газ будут начислять на основе фактических показателей;

потребители смогут просмотреть информацию за разные периоды и контролировать использование газа, чтобы планировать свои расходы.

Кроме того, с помощью смарт-модулей газовики смогут оперативно выявлять нетипичные изменения в потреблении топлива и реагировать на возможные риски.

Первые 40 тысяч модулей распределят по 3 регионам Украины, с учетом их потребностей:

для Волынской области – 3 380 устройств;

для Николаевской области – 12 655 модулей;

и больше всего для Киевской области – 23 965 приборов.

Филиалы "Газораспределительных сетей Украины" в этих регионах после получения смарт-модулей поэтапно установят их в жилых домах и бюджетных учреждениях.

Обратите внимание! Недавно нововведение ввел и Нафтогаз. С марта передать показатели счетчика через чат-бот GASUA уже невозможно. Теперь их принимают только в приложении "Куб".

